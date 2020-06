'Giustizia per Martina Rossi', da Genova a Castiglion Fibocchi con striscione e bombolette spray

Nella tarda serata di giovedì 18 giugno 2020 personale della Digos di Arezzo, nei pressi del comune di Castiglion Fibocchi, ha fermato un pullmino con a bordo sette persone, tutte provenienti da Genova o zone limitrofe, che erano già state controllate nel pomeriggio nel corso di un posto di controllo istituito all'uscita del casello Valdarno.

In tale occasione, da un controllo del mezzo, è stato rinvenuto uno striscione riportante la scritta 'Giustizia per Martina' e materiale per fare scritte quali bombolette spray, pennelli e vernice. La Questura, apparendo la presenza di tali soggetti, la maggior parte con precedenti di polizia, legata alla vicenda di Martina Rossi, deceduta a Palma di Maiorca nell'agosto del 2011 precipitando dalla terrazza della propria camera d'albergo, ha organizzato un apposito servizio di osservazione e vigilanza.

Nell'ambito di tale mirato servizio è stato individuato l'automezzo già controllato, che, nella circostanza, è stato sottoposto a un'accurata perquisizione durante la quale sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni taglierini, un manganello telescopico, un moschettone con coltello multifunzionale, varie bombolette di vernice spray, alcuni fumogeni nautici e materiale vario utilizzabile per fare scritte nonché lo striscione di cui sopra.

I sette sono stati tutti denunciati per porto di oggetti atti a offendere. A carico degli stessi verranno avviate le procedure per l'emissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Castiglion Fibocchi. Dalle indagini è emerso che le intenzioni degli indagati erano mirate a fare esclusivamente un gesto di solidarietà al padre di Martina Rossi, che è stato un sindacalista storico dei portuali di Genova.