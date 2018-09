Spari a salve nella notte, paura in piazza Marsala

«Ho sentito due spari provenire dalla piazza e poi altri ancora, mi sono affacciato e ho visto due uomini puntare le pistole contro le loro ragazze», è la testimonianza di un residente di piazza Marsala svegliato questa notte dal rumore di colpi da arma da fuoco. Il cittadino ha chiamato il 112 e sul posto sono arrivati gli agenti della polizia e quelli della digos che hanno fermato due moldavi di 20 e 19 anni.

I due si trovavano in vacanza a Genova con le fidanzate e, entrambi in possesso di una pistola a salve, si divertivano a tirare colpi in aria e contro le persone. Oltre che alle ragazze sono state minacciate alcune persone che si trovavano all'entrata di un bar della piazza. Per terra gli agenti hanno poi individuato una decina di bossoli. Una bravata che ha messo in agitazione l'intero quartiere: diverse le segnalazioni arrivate alla polizia nella notte di sabato 8 settembre. All'arrivo delle forze dell'ordine uno dei due è scappato e i poliziotti lo hanno trovato poco dopo nell'appartamento vacanza dove alloggiavano. Sequestrate le scacciacani e scattata la denuncia per minaccia e disturbo della quiete pubblica.