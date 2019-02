Occupano case popolari a Begato, quattro denunciati

Nel corso della serata di mercoledì 13 febbraio 2019 a Rivarolo, nel corso di un servizio coordinato, i carabinieri delle stazioni di Sampierdarena e Rivarolo, insieme ai colleghi del Nucleo Operativo, a termine di accertamenti, hanno denunciato per invasione di terreni o edifici un cittadino marocchino di 42 anni, gravato di pregiudizi di polizia, due cittadini tunisini di 53 e 44 anni e un genovese di 41 anni.

I quattro hanno invaso e occupato diversi appartamenti di edilizia popolare, siti in via Maritano, di proprietà dell'agenzia Arte. Il marocchino è stato denunciato anche per furto di energia elettrica.