È morto Mario Sossi, ex magistrato sequestrato dalle Br

È morto oggi a Genova l'ex magistrato Mario Sossi. Il prossimo 6 febbraio avrebbe compiuto 88 anni. Sossi, nato a Imperia, fu sequestrato dalle Brigate Rosse a Genova il 18 aprile 1974 e rilasciato a Milano il 23 maggio seguente. Fu sostituto procuratore della Procura della Repubblica del tribunale di Genova e pubblico ministero nel processo al Gruppo XXII Ottobre.

Nel 2007 si candidò per il Consiglio comunale di Genova per Alleanza Nazionale ottenendo il quarto posto (e primo dei non eletti) con 341 voti. Alle elezioni europee del 2009 si è candidato da indipendente nella lista di Forza Nuova per la circoscrizione nord-occidentale ottenendo 1.016 voti.

Il funerale verrà celebrato nella parrocchia di Nostra Signora del Rosario in via Carlo e Nello Rosselli in Albaro, alle ore 8 di lunedì 9 dicembre.