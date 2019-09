Marinella di Nervi, Bucci: «Non escludo demolizione»

Durante la seduta odierna del consiglio comunale l'assessore Cenci ha risposto a due interrogazioni a risposta immediata sull'ex albergo Marinella sulla passeggiata di Nervi.

L'intervento del consigliere Pandolfo: «il maltempo degli ultimi giorni ha infierito ancora sull'ex albergo Marinella, danneggiando la parte sottostante e facendo crollare un pezzo di balconata e la ringhiera. Quanto si dovrà ancora attendere per vedere avviato il cantiere per l'annunciato ripristino?».

Analoga la richiesta di Bruccoleri di un «aggiornamento in riferimento all'edificio Marinella considerato che nei giorni scorsi, a causa delle condizioni meteo è crollato un pezzo di balconata e di ringhiera dello stesso manufatto».

L'assessore Cenci ha riepilogato gli interventi eseguiti fino a oggi, ma in mattinata il sindaco aveva già affrontato l'argomento, spiegando che fra le ipotesi per l'edificio c'è anche l'abbattimento, «se non ci saranno altre soluzioni. La situazione è difficile - ha affermato il sindaco - perché non è il Comune il proprietario della struttura bensì il Demanio».