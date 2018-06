Hotel, ristorante e spa nella Marinella: lavori al via entro luglio

Un’estate all’insegna dei “lavori in corso” per la Marinella di Nervi. E contrariamente a quanto accade solitamente, i residenti tirano un sospiro di sollievo, ricevendo finalmente conferma del fatto che l’ex gioiello della passeggiata potrebbe tornare presto a risplendere.

Soprintendenza, Comune e la cordata di imprenditori che ha deciso di investire sulla Marinella hanno infatti trovato l’accordo: motivo del contendere, il pontile di attracco privato che avrebbe dovuto completare l’hotel ultra lusso, il ristorante e la spa al piano sottostrada. Troppo rischioso così come era stato progettato, almeno secondo la Soprintendenza, che aveva messo il veto. Dopo riunioni e incontri, però, l’accordo è stato trovato, e i lavori possono partire: «Se tutto va bene dovrebbero iniziare a fine mese, e la nuova struttura aprire nel 2019 - ha confermato il consigliere delegato alla valorizzazione del Patrimonio, Mario Baroni - Siamo riusciti a ridefinire il progetto: il pontile sarà più piccolo rispetto a quello iniziale, e sorgerà insieme con il solarium sulla scogliera».

Un investimento da 2 milioni di euro, che prevede la realizzazione di un albergo quattro stelle con 9 suite vista mare al piano superiore, di un ristorante al piano terra e di un centro benessere a quello inferiore. E che sbloccherà il limbo in cui la Marinella si trova ormai da anni: un obiettivo per cui il sindaco Bucci, particolarmente sensibile al destino dell’ex albergo ristorante, si è battuto in prima persona soprattutto nelle settimane precedenti a Euroflora. Durante la quale la Marinella è rimasta nascosta sotto teli e impalcature, insieme con un altro tasto dolente per il quartiere, Villa Oliva, da tempo ormai al centro di un contenzioso sull’eredità che blocca ogni tipo di intervento.