Marinaio rapinato in centro storico, due arresti

Nelle prime ore di oggi i carabinieri, coadiuvati dai militari dell'Esercito impiegati nell'operazione 'Strade sicure' in servizio nel centro storico, hanno arrestato in flagranza per il reato di rapina e lesioni personali in concorso un 50enne marocchino e un 43enne francese.

I due poco prima hanno aggredito un cittadino sudafricano, marinaio imbarcato su di una nave ormeggiata nel porto di Genova, impossessandosi del suo telefono cellulare e della carta di credito e allontanandosi subito dopo nelle vie del centro storico.

Inseguiti, i due sono stati prontamente bloccati, arrestati e successivamente trasferiti nel carcere di Marassi.