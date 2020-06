Marina di Sestri, parcheggio gratuito per i clienti dei locali

Il Comune ha reso note le risposte agli articoli 54, interrogazione a risposta immediata, del consiglio comunale di martedì 26 maggio alle quali la giunta ha risposto ancora per iscritto, come deciso a causa dell'emergenza coronavirus. Il gruppo consiliare Lega Salvini Premier ha portato all'attenzione della giunta l'iniziativa di Marina di Sestri di far pagare il parcheggio agli utenti.

«Questo - scrive la Lega - ha suscitato molte lamentele e al riguardo la richiesta alla giunta è, se tale notizia fosse confermata, se l'amministrazione sia stata informata preventivamente e se sia possibile intervenire con la società: il congelamento di tale provvedimento sarebbe utile per i cittadini di tutto il ponente genovese che fruisce di tale passeggiata a mare oltre che un modo per sostenere le attività economiche presenti che sono tornate operative».

La replica dell'assessore Francesco Maresca: «ho interpellato la società e l'amministratore delegato, dottor Giuseppe Pappalardo, ha precisato che è stato disposto che il pagamento della sosta nel parcheggio della Marina sia annullato per chi consuma o acquista negli esercizi esistenti (bar, ristoranti e negozi) e sia comunque sempre gratuito per le auto dei disabili, per le motociclette e per le biciclette».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Precisa, inoltre - conclude Maresca -, che la decisione, è stata assunta nell'interesse delle attività economiche esistenti all’interno del Marina e per la salute e la sicurezza dei numerosissimi addetti e utilizzatori professionali del complesso che, come viene evidenziato, insiste su un'area privata. Infine, tale pedaggio non preclude in alcun modo l'accesso pedonale».