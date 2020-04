Marijuana pronta per lo spaccio nascosta in auto: due arresti

Nella notte tra mercoledì e giovedì, i carabinieri di San Martino, durante un controllo del territorio per far rispettare le ordinanze anti-contagio, in via San Fruttuoso, hanno notato transitare un'Audi A4 con a bordo due persone, all’apparenza straniere.

Fermati per essere sottoposti a controllo, i due - risultati essere un 29enne egiziano residente a Genova e un 32enne marocchino senza fissa dimora - hanno da subito tradito un evidente nervosismo.

La perquisizione personale e del veicolo ha portato alla scoperta di 200 grammi di marijuana suddivisa in tre involucri, nascosti nel vano portaoggetti. Successivamente, e da una più approfondita ispezione, i carabinieri hanno trovato altri 50 grammi, divisi in due buste di plastica, nascosti dentro un piccolo doppio fondo e una sotto la leva del cambio.

I due fermati sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Droga sequestrata.