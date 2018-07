Cannabis legale, controlli e sequestri sulle spedizioni online

Controlli e sequestri "preventivi" per le spedizioni di marijuana “light” acquistata online: la Guardia di Finanza se ne sta occupando ormai da qualche settimana, tenendo monitorati i pacchi in arrivo all'aeroporto di Genova contenente la variante considerata legale della cannabis, quella con un ridotto contenuto di thc.

L’obiettivo delle Fiamme Gialle è proprio verificare che la marijuana acquistata in Rete e venduta come “light” non superi effettivamente il valore di thc consentito dalla legge, e cioè non superiore allo 0.2%. Se superiore il commercio non è consentito. : nelle ultime settimane i militari hanno bloccato due spedizioni destinate ad altrettanti acquirenti, e la magistratura ha aperto due fascicoli, per detenzione e traffico, a carico di ignoti.

Non è la prima volta che la cannabis legale entra nel mirino della procura: nelle scorsa settimane il titolare di una tabaccheria aveva contattato lui stesso la Guardia di Finanza per chiedere che venisse analizzata la sostanza che aveva messo in vendita e di cui non sapeva l’effettivo valore. Che alla fine è risultato nei limiti: il fascicolo aperto verrà archiviato.