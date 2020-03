Uno cambia direzione, l'altro butta la marijuana nell'aiuola: spacciatori denunciati

Nel pomeriggio di domenica 1 marzo 2020 una volante del commissariato San Fruttuoso, diretto dalla vice questore Teresa Canessa, ha denunciato due giovani spacciatori. Il primo ragazzo, italiano di 20 anni, è stato sorpreso in piazza De Ferrari con una decina di dosi di marijuana nascoste all'interno del giubbotto.

A insospettire gli agenti è stato il repentino cambio di direzione che il giovane ha fatto alla vista della polizia. Gli stessi agenti, qualche ora più tardi, in corso Monte Grappa, hanno notato un ragazzo che, appena accortosi della presenza della polizia, ha gettato alcuni involucri di marijuana in un'aiuola. Fermato e controllato, i poliziotti gli hanno trovato in tasca altre dosi di sostanza, un coltello e un bilancino di precisione.

I due giovani sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.