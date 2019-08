Traffico internazionale di droga, incastrati uno dei 'Los toros' e la sua complice

I finanzieri del Comando Provinciale di Genova hanno concluso un'operazione antidroga, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, che ha permesso di smantellare un sodalizio criminale, dedito al traffico internazionale di droga, da immettere sulla piazza del centro storico.

Tre i soggetti coinvolti: un cittadino romeno, residente in Spagna, e due giovani abitanti nel centro storico cittadino. Le attività investigative sono state avviate nell'aprile 2017 quando i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova, nell'ambito di un ordinario servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso B. V. C., 45enne romeno, in via Cantore a Sampierdarena, in possesso di un chilogrammo di marijuana, nascosta in un cuscino trasportato all'interno di un trolley.

Le indagini hanno permesso di accertare che il corriere, arrestato nella fragranza del reato dai finanzieri e già condannato dal tribunale di Genova a un anno e dieci mesi di reclusione e alla multa di tremila euro, era giunto poco prima nel capoluogo ligure a bordo di un autobus proveniente dalla Spagna.

La droga, pari a 4.351 dosi, era destinata alla genovese V. A., classe 1998 e a C. S., classe 1994, pluripregiudicato di origini cinesi, che l'avrebbero rivenduta sulle piazze cittadine. Quest'ultimo risulta già condannato dal tribunale di Genova per associazione per delinquere, lesioni e rapina in quanto membro della baby gang denominata 'Los Toros', attiva nel centro di Genova fino al marzo 2014, e detenzione di stupefacenti a fine di spaccio.

Nel corso dell'operazione antidroga sono stati complessivamente sequestrati 4.320 euro in contanti e 4 telefoni cellulari, utilizzati dagli indagati per gestire i traffici illeciti.

Al termine delle attività investigative, la Procura della Repubblica ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e richiesto al tribunale l'emissione del decreto di rinvio a giudizio nei confronti della coppia genovese, la quale ha già manifestato la richiesta di ricorrere a riti alternativi al processo ordinario.