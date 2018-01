Sestri Ponente, morta la pensionata intossicata dalla calderina

Non ce l’ha fatta Maria Spadafora, la donna di 96 anni che la notte di Capodanno è rimasta gravemente intossicata dalle esalazioni della calderina del suo appartamento di via Sparta, a Sestri Ponente.

La donna è morta al San Martino intorno alle 20 di mercoledì sera. Fuori pericolo invece il marito, anche lui intossicato ma in maniera meno grave, che resta precauzionalmente ricoverato in ospedale.

A dare l’allarme, il giorno di Capodanno, era stato il figlio della coppia, preoccupato nel non sentirli e nel non riuscire a mettersi in contatto con loro. Aveva quindi contattato i Vigili del Fuoco, che una volta nell’appartamento avevano trovato i due coniugi privi di senso. Immediata la corsa all’ospedale, ma le condizioni della donna erano troppo gravi. Fatale un guasto alla calderina.