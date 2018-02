Cronaca Sestri Ponente / Piazza Giovanni Antonio Aprosio

Sestri Ponente, enoteca svaligiata in pausa pranzo

I ladri sono entrati in azione in piazza Aprosio sabato tra l'una e le tre del pomeriggio. Portato via l'incasso settimanale, tentato un colpo anche in una vicina scuola di danza