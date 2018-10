Vento e mare devastano la Liguria. A Genova scuole chiuse

Genova si sveglia, martedì 30 ottobre, iniziando a fare il bilancio dei danni gravissimi provocati dalle forti raffiche di vento e dalle mareggiate. E proprio alla luce dei danni, il sindaco Marco Bucci ha deciso nella notte di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per evitare ogni tipo di rischio.

In allerta gialla (scattata alle 5, mentre nello spezzino la rossa prosegue sino alle 12) le scuole avrebbero infatti dovuto restare aperte, ma la situazione estremamente problematica che si è venuta a creare in città, così come nel resto della Liguria, ha spinto l’amministrazione comunale a tenere le scuole chiuse. Soltanto lunedì, nel pieno dell’allerta rossa, ad Albisola è morta una donna di 88 anni colpita dalla caduta di un cornicione.

In mattinata il governatore ligure, Giovanni Toti, si è spostato a Santa Margherita e a Rapallo per effettuare i primi sopralluoghi e valutare i danni, e non è escluso che decida di arrivare anche a ponente o nello spezzino. Atteso in giornata a Genova il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, per fare il punto della situazione.

Il mare fa strage: distrutta Boccadasse, famiglie evacuate a Sturla e Nervi

Le onde alte e la potente mareggiata annunciata non si sono fatte attendere, e lunedì notte si sono scatenate in tutta la loro potenza. I danni più ingenti a Boccadasse: il piccolo borgo marinato è stato letteralmente distrutto dalle onde, porticciolo compreso, e i danni ammontano a decine di migliaia di euro. Disperati i pescatori della cooperativa, i residenti e gli altri titolari di esercizi commerciali nel vedere la distruzione causata dal mare. Una persona è stata evacuata dalla sua abitazione al primo piano tramite scala a ganci dal piano superiore.

Anche Sturla e Nervi hanno pagato le conseguenze della mareggiata: in via Tabarca una madre con una bimba di 2 anni rimaste bloccate all'interno di una pizzeria sono state portate in salvo con un gommone, in passeggiata Anita Garibaldi madre e figlio di 4 anni sono stati salvati nella loro abitazione: nei pressi di via Ghirardello Pescetto la forza del mare ha sfondato la porta di ingresso allargando il pianterreno. I pompieri hanno dapprima portato in salvo il bimbo e subito dopo la madre.

Nella notte problemi anche a Voltri e Pegli, dove il mare è arrivato in strada interrompendo la circolazione, fortunatamente la maggior parte dei genovesi ha accolto l’appello delle istituzioni a restare a casa. Allagamenti, enormi sassi trascinati in strada, veicoli in avaria nei posteggi. Voltri si risveglia lacerata, per l'ennesima volta, dalla potenza del mare. Il lungomare ha subito ingenti danni così come il bar della passeggiata; crollata la terrazza e danneggiati gli interni. Diverse casette dei pescatori sono state sfondate dalla forza dell'acqua, divelte le assi di legno della passeggiata che al momento è chiuso per sicurezza.

Tigullio devastato dalle mareggiate

A Rapallo, dopo il crollo della diga foranea, il lungomare è praticamente distrutto. Decine le imbarcazioni sbattute sulla spiaggia e sulla strada, compresi alcuni yacht e motoscafi, diportisti in stato di ipotermia e bloccati a bordo sono stati salvati dopo ore di paura: i danni sono incalcolabili.

Situazione simile a Santa Margherita Ligure, dove è anche lì crollato parte del muro della diga foranea. Nella notte i vigili del fuoco sono inoltre intervenuti con la Capitaneria di porto per salvare gli equipaggi di alcuni pescherecci. Il Covo di Nord Est è stato completamente distrutto dalla forza delle onde.

A Camogli nella notte li mare è arrivato in piazza Colombo sotto gli occhi atterriti dei residenti del borgo, e in generale sulla costa la furia del mare ha portato solo devastazione.

Camogli, i danni della mareggiata Non ci sono foto disponibili.

A Portofino la strada provinciale 227 è stata distrutta dalla furia del vento e il borgo è di fatto isolato. Nella serata di ieri è anche divampato un incendio nel Comando della Capitaneria di Porto, fortunatamente domato velocemente.

Decine di alberi sradicati, tetti scoperchiati e cornicioni pericolanti: numerose strade chiuse

Innumerevoli gli interventi dei vigili del fuoco e della Municipale per alberi e rami caduti in strada, cornicioni e tetti pericolanti e altre problematiche legate al vento. Nella giornata di lunedì i vigili del fuoco di Genova hanno effettuato, dall'inizio del maltempo fino alle 20 circa, 130 interventi, dalle 20 alle 7 di martedì mattina in centinaio. Chiusa la Casa della Salute di Struppa in seguito al crollo di due alberi avvenuto lunedì sera e conseguente rottura di alcune vetrate della struttura.

Traffico, strade chiuse e viabilità

Chiuse diverse strade per la presenza di alberi e detriti o per danni da mareggiata, riaperta l'Aurelia all'altezza di Arenzano. Alle 11 corso Italia e via Rubens sono state riaperte alla circolazione veicolare. Si viaggia anche in lungo Bisagno Dalmazia ma su una corsia per ogni senso di marcia, dopo che parte del tetto della Guglielmetti si è scoperchiato e i detriti sono finiti in strada. I Vigili del Fuoco stanno lavorando per metterlo in sicurezza e permettere il ripristino completo della viabilità.

A metà mattinata via 30 giugno è stata chiusa e in seguito riaperta per il pericolo rappresentato dalle forti raffiche di vento.