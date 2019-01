Mareggiata: ancora nessuna indicazione su come ottenere i risarcimenti

Passano i mesi e ancora non è chiaro come chi ha subito danni a causa della mareggiata dello scorso ottobre possa essere risarcito. Appena ieri in consiglio comunale la giunta ha spiegato che i lavori di ristrutturazione dell'ex albergo Marinella a Nervi si sono fermati proprio a causa della mareggiata.

Secondo la Camera di Commercio il bilancio definitivo dei danni subiti dalle imprese a causa della mareggiata e del vento eccezionale dell'ottobre scorso ammonta a 100.816.613 di euro di danni, di cui 77.421.690 a beni immobili e 447 denunce provenienti da 25 comuni. Il danno maggiore è quello subito dalle imprese del capoluogo, con 117 denunce presentate e un totale di 33.322.479 euro di danni. Al secondo posto il comune di Rapallo con 23.491.434 euro e 73 modelli e al terzo Santa Margherita con 23.271.596 euro e 61 modelli.

Conclusa la fase di raccolta ed elaborazione dei dati, la Camera di Commercio ricorda alle imprese che quotidianamente si rivolgono agli uffici camerali che mancano ancora indicazioni da parte del Governo, e in particolare dal Ministero dello Sviluppo Economico, sulle risorse che saranno rese disponibili, gli interventi che saranno assunti e le modalità di erogazione. Risorse e interventi che sono indispensabili per consentire la ripartenza delle imprese e dell'economia di un territorio duramente segnato dagli eventi dell'ultimo periodo.