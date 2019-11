Maltempo, nel Levante si contano i danni. Ora preoccupa il mare

Dopo ore di paura in cui gli occhi sono rimasti puntati sui fiumi, la Liguria tira un sospiro di sollievo, almeno per quanto riguarda la pioggia (che dovrebbe comunque tornare a cadere lunedì pomeriggio). Alle 8 finisce anche l’allerta gialla sul levante, la zona maggiormente colpita dal maltempo delle ultime 24 ore, ma a preoccupare adesso è il mare.

A un anno dalla mareggiata che ha flagellato le coste della Liguria, in particolare del Golfo Paradiso e del Tigullio, provocando gravissimi danni, le onde tornano a fare paura soprattutto nel levante, che in queste ora è impegnato nella conta dei danni. L’esondazione del Petronio, nel Tigullio, e del Vara, nello spezzino, hanno provocato ingenti danni e costretto all’evacuazione di diverse persone, attualmente sfollate. E una volta cessta l'allerta (la gialla sul levante è finita alle 8 di lunedì) è il mare, come detto, che torna a fare paura, complice il rinforzo dei venti.

Per lunedì infatti è prevista suna mareggiata intensa, con onde tra 4,5 e i 5 metri di altezza sul centro e il levante della Regione, e mareggiata sui capi esposti all’azione del Libeccio a ponente. I venti sono previsti intensi dai quadranti meridionali, e nella notte sono state registrate raffiche da record: a Giacopiane 166 km/h,a Casoni di Suvero 156 km/h, a Fontana Fresca 103 km/h. Arpal ha comunque tranquillizzato: non si tratterà di una mareggiata come quella dell’ottobre del 2018, e le onde non avranno la stessa intensità di quelle che hanno travolto e distrutto la diga di Rapallo scaraventando le barche praticamente in città o che hanno fatto crollare la strada a Portofino, ma sarà comunque necessario prestare particolare attenzione.

Mareggiata, le disposizioni del Comune di Genova

Proprio alla luce delle condizioni del mare, il Comune di Genova ha stabilito la chiusura degli accessi pubblici al mare ed alle scogliere del territorio comunale per la giornata di lunedì 4 novembre fino a cessata esigenza.

Viene disposta per tutti i cittadini l’osservanza delle seguenti regole: prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, sia a piedi che alla guida di un veicolo; evitare di sostare sul litorale, sulle strade costiere e a maggior ragione su moli e pontili; seguire le indicazioni fornite dalle autorità, in particolare prestando attenzione alle pubblicazione sul sito www.allertaliguria.gov.it del Bollettino di Vigilanza/Avviso Meteo; evitare la balneazione e l'uso delle imbarcazioni e assicurare preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali; mettere in sicurezza, assicurandoli o rimuovendoli dalle aree esposte alla mareggiata, tutti gli oggetti che possono essere investiti dalla mareggiata e che possono arrecare danno all’incolumità delle persone, quali ad esempio strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee.

Le zone più colpite dalle pioggia delle ultime 24 ore sono, come detto, quelle di Sestri Levante, Casarza e Moneglia e il relativo entroterra, e delle valli del Vara e del Magra. In val Petronio numerosissimi allagamenti, frane e piccoli cedimenti di un terreno già saturo di pioggia. Sorvegliati speciali il Gromolo e il Petronio (esondato), il San Lorenzo a Moneglia e il Vara a Borghetto. A Lavagna una tromba d’aria domenica mattina ha causato parecchi danni, una donna a Castiglione Chiavarese è stata salvata dai vigili del fuoco dopo che una frana si è abbattuta sulla sua abitazione, e sempre a Castiglione Chiaverese i pompieri hanno evacuato un ranch utilizzando una corda sospesa e attrezzatura specifica tesa lungo un pontile pericolante.

Durante la giornata si sono registrati diversi smottamenti, frane, locali esondazioni di fiumi e torrenti nel levante ligure, nel Tigullio e nell’entroterra. Alcune strade sono state chiuse, diverse persone sono state invitate ad abbandonare i piani bassi delle case.

«Dopo le piogge della notte scorsa e della mattinata - ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti - la situazione sta lentamentevritornando alla normalità. L’allerta rossa emessa domenica era legata soprattutto alle condizioni del Magra e del Vara, che destavano preoccupazione. In questi momenti sta passando l’ondata di piena, che è all’interno della soglia d sicurezza. Tutti i pluviometri ci segnalano i livelli dei fiumi in discesa e piogge in esaurimento. Restano i danni, ovviamente, ma vista la quantità di pioggia caduta è i problemi sono stati contenuti. Purtroppo si registra una donna ferita, uno smottamento ha investito la sua casa, ma non corre pericoli. Già da questa notte ci aspettiamo una mareggiata piuttosto importante, che toccherà il picco nella giornata di domani. Certamente chiederemo al Governo di includere nella richiesta di stato di emergenza effettuata per il Ponente genovese anche i territori colpiti da questa nuova ondata di maltempo».