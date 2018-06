Estate sicura anche in mare con la "rescue runner" della Capitaneria

Quest'estate il soccorso in mare arriva in moto. Con l'avvio della stagione balneare entra ufficialmente in servizio, nelle acque genovesi, la "rescue runner". La moto d'acqua della Capitaneria di porto di Genova, vista recentemente in azione durante la Regata delle Repubbliche marinare a Pra'.

Un mezzo nato per il soccorso, importato dalla Svezia per la sua straordinaria versatilità; la grande moto infatti è in grado di salire sugli scogli per raggiungere in breve tempo chi chiede aiuto. E dove non arriva la rescue runner, sono pronti altri 17 mezzi navali e, fuori regione, due unità dedicate al lago Maggiore.

Sono questi i numeri messi in campo quest'anno dalla Guardia Costiera per la salvaguardia dei bagnanti e dei diportisti in Liguria. L'operazione, che prende il nome "Mare sicuro 2018", è finalizzata a proteggere la vita umana in mare, garantire la sicurezza della navigazione da diporto, reprimere comportamenti illeciti e pericolosi, in modo da consentire la più serena e corretta fruizione del mare nel periodo di massimo affollamento.

Per le attività lungo il litorale, quest’anno, la Guardia costiera potrà contare sul supporto di numerosi comuni rivieraschi: i militari della Capitaneria ed il personale della polizia Municipale costituiranno, infatti, delle pattuglie miste per vigilare il rispetto di tutte le norme di sicurezza sulle spiagge. Gli equipaggi in mare, invece, potranno contare su un importante “rinforzo” in campo sanitario:nel periodo dell’operazione, sui mezzi navali della Guardia costiera sarà imbarcato anche personale medico e infermieristico.

L’attività di “Mare Sicuro” sarà collegata anche al rilascio dei “Bollini Blu”. L’iniziativa riguarda tutte le Forze di Polizia operanti in mare ed è coordinata dalla Guardia Costiera. A seguito di controlli in mare di routine ad unità da diporto, in caso di esito positivo sulla presenza delle dotazioni e certificazioni di sicurezza, verrà rilasciato un bollino adesivo da applicare - a cura dell’utente - su un punto ben visibile dell’unità. Il bollino blu attesta l’avvenuto controllo nella stagione balneare di riferimento.

La Guardia Costiera, con "Mare Sicuro 2018", si impegna anche ad assicurare la gestione sostenibile della risorsa ittica, il controllo della filiera di commercializzazione del pescato e la tutela del consumatore.

Per l'emergenza in mare è attivo il numero blu 1530, gratuito sul tutto il territorio nazionale ed attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. Contattando il 1530 o il Numero Unico di Emergenza 112, si attiverà la Capitaneria di porto competente per giurisdizione per un rapido intervento in mare. ​