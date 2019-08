"Ferragosto Sicuro", oltre 40 mezzi della Guardia Costiera pattugliano la costa ligure

Più di 40 mezzi e oltre 150 uomini e donne schierati lungo la costa ligure: sono i numeri del “Ferragosto sicuro” della Guardia Costiera, che per garantire la sicurezza di bagnanti e diportisti ha potenziato le forze in in mare, nei porti e lungo tutto il litorale della Liguria.

Il programma di vigilanza e pattugliamento aeronavale prevede una presenza capillare di uomini e mezzi lungo gli oltre i 330 km di litorale della Liguria e nei 12.842 chilometri quadrati di mare su cui si affacciano le coste: elicotteri, unità navali specializzate nella ricerca e soccorso (SAR) e mezzi nautici minori vengono impiegati per controllare la vasta area che va dal fiume Magra fino al confine di Stato e sul Lago Maggiore.

L’impegno della Guardia costiera rappresenta l’apice dell’operazione “Mare Sicuro”, portata avanti ormai da 28 anni, iniziata quest’anno il primo giugno e in conclusione il 15 settembre. E proprio oggi il comandante regionale, l’ammiraglio Nicola Carlone, ha fatto visita alle Capitanerie di porto della Spezia, Genova, Savona e Imperia.

«In considerazione della crescente affluenza nei siti balneari - è l’appello della Guardia Costiera - raccomandiamo prudenza e buon senso aa tutti coloro che decideranno di trascorre una giornata di mare. Per ogni evenienza si ricorda che la Guardia costiera della Liguria è contattabile telefonicamente tramite il Numero Unico d’Emergenza 112 o al Numero Blu 1530».