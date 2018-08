Marciapiedi dissestati, Fanghella: «In arrivo 116mila euro per rimetterli a posto»

Marciapiedi dissestati e spesso anche invasi da erbe infestanti, a Circonvallazione a Monte: a portare la questione in consiglio comunale è stata Marta Brusoni, Vince Genova, sollecitata dalle segnalazioni di alcuni cittadini.

A rispondere, l’assessore Paolo Fanghella: «Lo sfalcio delle erbe infestanti è in capo ad Amiu e non ad Aster. La giunta vorrebbe però cercare di dare ordine e far sì che ci possa essere una competenza specifica per ogni problema, per questo sono state fatte numerose riunioni: dal primo settembre, dunque, lo sfalcio sarà in capo ad Aster e la rimozione a cura di Aster».

Risolta la questione dello sfalcio, rimane quella dei marciapiedi dissestati: «Abbiamo stanziato, nella zona del Municipio Centro Est, 116 mila euro per i marciapiedi, e più di 200mila euro per l'asfaltatura delle strade - continua l'assessore -. I lavori per la posa della fibra ottica hanno procrastinato, chiaramente, il rifacimento del manto stradale non solo a Circonvallazione a Monte ma in tutta la città».