Tumore al seno, a Genova la “marcia rosa” per raccogliere fondi

La primavera di Genova si tinge di rosa grazie a “Insieme in marcia”, un’iniziativa che vedrà un lungo corteo snodarsi per le vie della città per supportare la le donne che stanno lottando o hanno lottato contro un tumore al seno, simboleggiandone la guarigione.

Il progetto è ideato da Antonella Luberti, ed è finalizzato a raccogliere fondi per la ricerca scientifica contro il tumore e, in particolare, per il raggiungimento di tecniche sempre più evolute nel contrastare gli effetti collaterali delle cure chemioterapiche, come per esempio la perdita dei capelli. La somma raccolta con le quote di partecipazione servirà ad acquistare particolari caschi in silicone che, indossati durante la seduta di chemioterapia, consentono di monitorare e raffreddare la temperatura del cuoio capelluto e quindi di limitare il più possibile l’effetto collaterale della perdita di capelli.

«Siamo onorati di ospitare a Genova questa iniziativa - è stato il commento del vicesindaco Stefano Balleari - perché troviamo molto importante il suo significato: affiancare in un percorso condiviso donne che stanno lottando per la vita. E per chi sta attraversando un simile momento di difficoltà è fondamentale sapere che non verrà lasciata da sola. Non meno importante è la finalità concreta della marcia: destinare i fondi a questi speciali caschi che limitano il problema della perdita dei capelli durante la chemioterapia vuol dire, ancora una volta, ribadire l’apporto dell’aspetto psicologico e della solidarietà nel percorso di cura».

«Ci tengo particolarmente a lanciare questa iniziativa oggi, in occasione della Giornata della Donna - ha aggiunto l’assessore comunale alle Pari Opportunità, Arianna Viscogliosi - La donna non deve essere lasciata sola di fronte a momenti difficili della propria vita e l’amministrazione comunale si sta adoperando per promuovere iniziative e progetti che favoriscano reti di solidarietà e condivisione. “Insieme in marcia” rientra senz’altro in questo spirito».