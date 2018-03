Prende a pugni la compagna e la manda all'ospedale, denunciato

Non è stato l'8 marzo per tutte, non per una donna che, nella notte tra mercoledì 7 e giovedì, è stata aggredita verbalmente e presa a pugni dal compagno ubriaco. Il 34 enne, ecuadoriano, è tornato a casa nel cuore della notte e ha cominciato a insultare la compagna, non pago le ha sferrato un violento pugno al viso tanto da mandarla all'ospedale.

La giovane, dopo essere stata dimessa con una prognosi di 7 giorni, ha sporto denuncia alla polizia e ha detto di voler lasciare l’appartamento condiviso con l’uomo. e contestualmente il timore di ritorsioni nel rientrarvi per recuperare gli effetti personali. Gli agenti hanno accompagnato la donna a casa per consentirle di recuperare i suoi effetti personali e hanno denunciato il violento per reato di lesioni informandolo anche sulle conseguenze derivanti da eventuali comportamenti vessatori.