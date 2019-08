Marassi, sorprese a forza porta di un appartamento: in manette due donne

Sventato furto in appartamento in via della Zebra, a Marassi: merito di un residente che ha notato due donne armeggiare vicino alla porta, e non ha esitato a chiamare la polizia.

L'allarme intorno alle 12 di venerdì, quando le due donne, probabilmente approfittando dell'ora di pranzo e del periodo di ferie estive, sono entrate in un palazzo al civico 12 e sono salite al piano dell'appartamento prescelto, iniziando a forzare la porta. Un vicino ha però notato la manovra, si è insospettito e ha chiamato le forze dell'ordine.

Al loro arrivo, gli agenti della Volanti hanno subito individuato le due donne e le hanno bloccate, arrestate e portate in questura per le procedure di rito. In mattinata sono state processate per direttissima.