Sfascia il dehors e prende a calci il barista: arrestato cliente ubriaco

Ieri sera la polizia ha denunciato un 31enne pluripregiudicato, per il reato di rapina impropria, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo si è presentato ubriaco all’interno di un bar di via Canevari, con fare minaccioso. Alla richiesta della titolare di allontanarsi, prima l’ha insultata e, prima di andar via, ha rubato un pacco di caffè dalla vetrina, buttando poi all’aria tutti i tavolini del dehors.

Poco dopo si è ripresentato inveendo contro i clienti seduti all’esterno e rubando da un tavolino un telefono cellulare, per poi allontanarsi di nuovo.

Il proprietario, a quel punto, l’ha seguito chiedendogli la restituzione dello smartphone, ma lui lo ha colpito con un calcio al ventre e gli ha lanciato contro una bottiglia.

Quando gli agenti del Commissariato San Fruttuoso lo l’hanno rintracciato in piazza delle Americhe, l’uomo ha dato in escandescenze e ha cercato di colpirli.

Questa mattina è stato giudicato con rito direttissimo.