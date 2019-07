Pugni e cinghiate alla convivente, finisce in carcere

La scorsa notte in via Toti a Marassi la polizia ha arrestato un cittadino dell'Ecuador di 48 anni per il reato di maltrattamenti in famiglia. L'uomo, ubriaco, già condannato nel 2015 per il medesimo reato ai danni dell'ex moglie, ieri sera è rientrato a casa della sua nuova compagna, una connazionale di 46 anni e, per futili motivi, l'ha colpita con pugni e con una cintura da pantaloni.

La donna a quel punto, in preda alla paura, è riuscita a chiamare la polizia. Gli agenti della questura, intervenuti rapidamente in soccorso della donna, hanno arrestato il 48enne ancora visibilmente alterato dall'alcol.

La vittima ha poi raccontato agli operatori che l'uomo abitualmente rientrava a casa ubriaco per poi utilizzare un qualsiasi pretesto per picchiarla, come avvenne nel 2017, quando la donna si rivolse ai carabinieri denunciando l'accaduto per poi successivamente ritirare la querela per non creare ulteriori problemi al compagno già processato per violenza.

Ieri sera però la donna ha deciso di mettere fine a questa brutta situazione raccontando tutto ai poliziotti. il 48enne è stato trasferito nel carcere di Marassi.