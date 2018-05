Marassi, detenuto prova a evadere scavalcando il muro di cinta

Evasione sventata nel pomeriggio di giovedì nel carcere di Marassi, a Genova. Un detenuto ha provato a fuggire approfittando dell’ora in cortile ed è riuscito a scavalcare il primo muro di cinta prima di essere bloccato dagli agenti della Penitenziaria.

Il fuggitivo è un giovane di origini albanesi, condannato a 5 anni per rapina aggravata e prossimo all’estradizione, immediatamente ricondotto in cella.

«Una riflessione deve essere fatta sula precaria sicurezza del carcere, denunciata anche in occasione di una mia recentissima visita - ha sottolineato Dino Capace, segretario generale del Sappe, dopo avere ringraziato i poliziotti per il loro lavoro - Il sistema delle carceri non regge più, è farraginoso, e le continue evasioni ne sono la più evidente dimostrazione. Oggi, nelle 190 prigioni del paese, sono presenti oltre 58.000 detenuti, quasi 20mila dei quali sono gli stranieri, ossia ben oltre la capienza regolamentare, e gli eventi critici tra le sbarre, atti di autolesionismo, risse, colluttazioni, ferimenti, tentati suicidi, aggressioni ai poliziotti penitenziari, si verificano quotidianamente con una spaventosa ciclicità».