«Violentata in un bar di Marassi», indagano i carabinieri

I carabinieri di Marassi stanno cercando di fare luce su una presunta violenza sessuale, avvenuta in un bar del quartiere. Lo stupro risalirebbe alla notte fra il 10 e l'11 gennaio 2019.

Sabato 26 Caterina (nome di fantasia per tutelare la vittima) si è presentata presso la stazione carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti. Quella sera si trovava nel bar in questione dove ha conosciuto due ragazzi. Dopo qualche bicchiere di vino insieme, Caterina non ricorda nulla di quella sera, se non di essersi trovata nuda e con forti dolori nelle parti basse.

Quando ha ripreso conoscenza, insieme a lei c'era solo il gestore del bar. Caterina ha provato a dirgli di chiamare aiuto, ma questi l'ha minacciata dicendo «vedrai cosa ti succede se chiami i carabinieri». La ragazza non si è lasciata convincere e ha telefonato lei stessa al 112. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie e poco dopo Caterina è stata accompagnata in ospedale.

Il racconto della ragazza, a tratti, pare un po' confuso. Spetta ora agli inquirenti capire come siano andate effettivamente le cose e individuare i due soggetti, presenti nel bar quella sera.