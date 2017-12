Spaccio, arrestato studente a Marassi

I carabinieri di San Martino hanno arrestato uno studente per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nella sua abitazione a Marassi. Il 19enne è stato trovato in possesso di 31 ovuli di hashish per un totale di circa tre etti di droga.

I militari avevano notato un via vai sospetto a casa del ragazzo da parte di noti assuntori di droga, così è scattata la perquisizione.

Lo spacciatore, con precedenti di polizia, è stato portato nel carcere di Marassi.