Marassi: spacciano droga ai giardinetti, giovani pusher in manette

Domenica sera, 22 aprile 2018, la polizia ha arrestato due 19enni genovesi, un ragazzo e una ragazza, sorpresi a spacciare marijuana ai giardini di via del Camoscio nel quartiere di Marassi.

Spaccio ai giardini di via del Camoscio

Gli agenti, in risposta ai numerosi esposti che indicano i giardini come uno dei principali luoghi di spaccio del quartiere hanno effettuato alcuni controlli in diverse ore della giornata. Durante un appostamento hanno notato la coppia di giovani che, con atteggiamento sospetto, stava consegnando un piccolo sacchetto a un altro ragazzo. I poliziotti sono immediatamente intervenuti trovandoli in possesso di dieci bustine in plastica contenenti complessivamente 18 grammi di marijuana.

La perquisizione

Successivamente le forze dell'ordine hanno perquisito l'abitazione dei due ragazzi trovando altri 90 grammi di droga, un grinder macina erba, due bilancini di precisione, 138 bustine in plastica raffiguranti l’effige di una foglia di marijuana, un vaporizzatore e 575 euro in banconote di piccolo taglio.

I due giovani sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il ragazzo presso il carcere di Marassi mentre la donna è stata accompagnata in quello di Pontedecimo.