Scippatore in bici, si nasconde sotto un'auto ma gli spuntano i piedi

Intorno alle 14 di giovedì 20 settembre 2018 un cittadino ha chiamato il 112 Nue dicendo di essere stato vittima di uno scippo, il lunedì precedente, da parte di un ragazzo in bicicletta e il ragazzo in quel momento era in via Calì a Marassi davanti a lui.

All'arrivo della volante il 19enne ha intrapreso una veloce fuga saltando la catena dei parcheggi del mercato e correndo per strada, inseguito dai due agenti. Convinto di non essere visto si è nascosto sotto una vettura in sosta, ma gli spuntavano i piedi. Mentre il giovane usciva da sotto l'auto ha riprovato a fuggire scalciando e spintonando i poliziotti che sono rimasti lievemente feriti.

Condotto in questura, il giovane, un 19enne di Torre del Greco, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate e denunciato per furto aggravato, quindi trasferito nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima prevista per questa mattina.