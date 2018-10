Marassi: violenta rissa nel teatro del carcere

«Dopo la rivolta del carcere di Sanremo, altro grave episodio che identifica negativamente la gestione delle carceri liguri: una violenta rissa è divampata tra detenuti all'interno del teatro del carcere di Marassi». È la denuncia del Sappe, sindacato di polizia penitenziaria della Liguria, dopo quanto accaduto ieri in giornata a Genova, all'interno della casa circondariale di Marassi.

A scontrarsi, secondo quanto riporta il sindacato, un gruppo di detenuti di origini albanesi e nordafricane durante una rappresentazione nel teatro del carcere. Il Sappe, si legge in una nota, «evidenzia il pericolo costante presente nelle carceri della Liguria al quale è sottoposto il personale di polizia penitenziaria per garantire sicurezza. Nella rissa, scoppiata per oscuri motivi, un detenuto è stato ricoverato in ospedale e nonostante l'esiguo contingente di polizia penitenziaria, si è riusciti a gestire il pericoloso evento senza ulteriori conseguenze».

«Ma come si fa - commenta il segretario del Sappe Liguria, Michele Lorenzo - a organizzare uno spettacolo teatrale, di domenica, al quale partecipano 140 detenuti sotto la sorveglianza di soli 6 agenti? Possibile che la direzione prima di organizzare tali attività per i detenuti, non valuti attentamente i rischi connessi considerando che alla rappresentazione era presente anche pubblico esterno?».

Il sindacato di polizia penitenziaria denuncia: «Troppe incongruenze e forse superficialità nella gestione di queste attività che coinvolgono una nutrita presenza di detenuti. Impossibile - continua il Sappe - sottoporre il personale ad un rischio così elevato solo per poche decine di euro di straordinario e senza alcun accorgimento per la sicurezza e incolumità generale. Non tollereremo più che il personale operi in condizioni di pericolo per la sua incolumità». Il Sappe, dopo aver denunciato le precarie condizioni di sicurezza sul lavoro all'interno della struttura genovese, ricorda il presidio di protesta organizzato per il prossimo 9 novembre di fronte al carcere di Marassi.