Marassi, rapina al bar con passamontagna e pistola

Ancora una rapina a mano armata a Marassi. Tre uomini con il volto coperto hanno aggredito un negoziante mentre stava abbassando la saracinesca. La vittima è il titolare del bar Biga che è stato spinto dentro il locale e colpito con una pistola in testa. L'uomo è caduto a terra svenuto e i ladri ne hanno approfittato per ripulire il registratore di cassa e le slot machine.

Il barista è stato poi soccorso da un amico che lo attendeva per pranzo. In via Biga sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Martino intorno alle 13.40. Sull'episodio stanno indagando anche i colleghi della sezione rilievi del nucleo investigativo per cercare dettagli utili per ricostruire la dinamica dei fatti.