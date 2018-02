Lite con aggressione nei pressi dello stadio

Episodio da chiarire nella zona di Marassi, dove la polizia, presente allo stadio per il servizio collegato alla partita Sampdoria-Udinese, è venuta a conoscenza di una lite degenerata in violenza. Un uomo sarebbe stato minacciato da un altro, che poi si sarebbe rifugiato in un palazzo di via Casata Centuriona.

La polizia ha formato un cordone di sicurezza in zona. Dopo ore di ricerche gli agenti sono riusciti a bloccare il 28enne, che è stato condotto in questura per essere interrogato. In corso accertamenti per chiarire se la pistola con cui il 28enne ha minacciato il rivale, forse per questioni di gelosia, sia vera o una riproduzione.

L'episodio ha creato un po' di scompiglio nel quartiere, dove in molti si stanno recando per assistere alla partita, in programma alle 15.