Malore al volante, muore un pensionato

Un pensionato è morto in un incidente stradale questa mattina, giovedì 26 luglio, in via Toti nel quartiere di Marassi. Probabilmente a causa di una malore l'automobilista ha perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro un'auto posteggiata.

Sul posto è intervenuta un'automedica ma nonostante i tentativi di rianimazione, il medico del 118 ha dovuto constatare il decesso dell'uomo. Sul luogo dell'incidente era presente anche la polizia Municipale per i rilievi e per rimettere in sicurezza la strada.