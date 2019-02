Giallo in carcere, giovane detenuto trovato morto

Tragedia nel carcere di Marassi nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 febbraio 2019. Questa mattina intorno alle 7.30 durante la consegna del latte un ragazzo italiano di soli 22 anni, in carcere solo da poche ore per alcuni maltrattamenti familiari, è stato trovato morto nel suo letto dagli agenti di polizia penitenziaria.

Le prime ricostruzioni avrebbero escluso il suicidio dato che il giovane sarebbe morto per cause naturali, forse per un ictus. Possibile, inoltre, che il ragazzo avesse assunto della droga poco prima di essere arrestato e portato in carcere, nel pomeriggio di martedì 19 febbraio, ma dovranno essere svolti accertamenti. Sul caso indaga la procura, che cercherà di far luce sulla tragedia ricostruendo le ultime ore di vita del 22enne.