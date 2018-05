Marassi in lutto per la scomparsa di don Danilo

Marassi in lutto per la morte di don Danilo Albi, parroco della chiesa Mater Ecclesiae di via Ubertis trovato senza vita nel proprio appartamento nei pressi della chiesa.

Non si era presentato alla Messa

La notizia della scomparsa improvvisa di don Danilo, nato nel 1952 e molto amato in quartiere, è arrivata intorno alle 10.30. I fedeli erano già radunati in chiesa per la Messa della domenica mattina, ma il parroco non si è presentato all'altare. Sono quindi partite diverse telefonate ai numeri di emergenza e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono entrati nell'abitazione del prete trovandolo senza vita. Sul posto anche i Carabinieri per i rilevamenti del caso e per appurare le cause della morte, non si esclude un gesto volontario.

La notizia dell’improvvisa scomparsa di don Danilo si e rapidamente diffusa nel quartiere, e sono stati moltissimi i messaggi da parte di chi lo aveva conosciuto e frequentava la sua chiesa.