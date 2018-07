San Fruttuoso, lite in strada finisce a bottigliate

È successo tutto in mezzo alla strada, davanti alle persone in attesa del bus, in via Canevari nel quartiere di San Fruttuoso. Un uomo si è scagliato contro un altro e, al culmine della lite, lo ha aggredito prendendolo a bottigliate.

La scena è stata notata da un agente di polizia locale, sul posto per il servizio di quartiere, che è intervenuto e ha chiamato i rinforzi.

In appoggio sono arrivati i carabinieri che hanno arrestato il violento.