Incendio in un palazzo, muore una donna. Feriti quattro vigili del fuoco

Un morto e quattro feriti: questo il bilancio del violento incendio che è divampato intorno alle 2.30 della notte tra martedì e mercoledì in un appartamento al civico 2 di via Piantelli, nel quartiere genovese di Marassi.

A perdere la vita è stata una donna di 73 anni, residente nell’appartamento da cui è partito il rogo. A restare feriti, invece, sono stati 4 vigili del fuoco intervenuti per spegnerlo: le operazioni inizialmente sono state molto complesse, non soltanto per il calore sprigionato dalle fiamme e per il fumo, ma anche perché l’abitazione era stipata di oggetti e mobili.

Purtroppo inutili i tentativi di salvare la donna: quando i pompieri l’hanno raggiunta era ormai priva di vita. Sul posto, intorno alle 8 del mattino, erano ancora in azione tre squadre per tentare di spegnere definitivamente l’incendio. Nella notte diversi residenti della zona, svegliati dalle sirene e dal forte odore di fumo, sono scesi in strada a osservare le operazioni di soccorso, spaventati. Brevemente evacuato anche il palazzo in cui è scoppiato l’incendio in via precauzionale: sulle cause bisognerà aspettare i risultati delle indagini.