Poliziotti spengono incendio a Marassi e salvano una donna

Intorno alle ore 2 di mercoledì 5 dicembre 2018 è divampato un incendio in un appartamento di via Edera a Marassi. Tre volanti della polizia (San Fruttuoso, San Lorenzo e questura) sono intervenute sul posto: la volante San Fruttuoso ha fatto uscire una donna intrappolata in casa a causa del fumo, dopodichè ha iniziato a spegnere le fiamme che si erano propagate a causa di un cortocircuito e avevano completamente invaso una stanza.

Alternandosi tra di loro i sei poliziotti sono riusciti a domare l'incendio e a fare uscire le persone dei piani soprastanti. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto a incendio spento e hanno proceduto con i controlli di loro competenza al fine di verificare l'agibilità dello stabile.

I sei poliziotti, a causa del fumo respirato, sono dovuti ricorrere alle cure mediche così come la proprietaria dell'appartamento, estratta di peso dal personale della volante San Fruttuoso.