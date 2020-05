Marassi: due etti e mezzo di hashish a casa, denunciato

Nel corso della notte fra venerdì 1 e sabato 2 maggio 2020 una volante del commissariato San Fruttuoso ha denunciato un ragazzo, perchè trovato in possesso di 250 grammi di hashish.

Il giovane, fermato per un controllo in via Tortona, ha mostrato evidenti segni di nervosismo, che lo hanno portato a consegnare ai poliziotti 11 grammi di stupefacente, che nascondeva in tasca.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, in zona Marassi, gli agenti hanno trovato circa 250 grammi di hashish e tutto l'occorrente per il confezionamento. Per questo motivo il giovane, italiano di 33 anni, è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.