Perseguita la ex e le ruba lo scooter, arrestato

È stato segnalato al 112 da alcuni cittadini, che lo avevano visto forzare il nottolino di uno scooter parcheggiato nei pressi del centro commerciale Il Mirto a Marassi. Gli agenti hanno rintracciato e fermato il giovane poco distante in via Angeli del Fango, mentre spingeva a braccia il motoveicolo; gli hanno chiesto spiegazioni circa il suo gesto e l'uomo si è giustificato affermando che il mezzo era della sua fidanzata e che era stata proprio lei a chiedergli di spostarlo, non potendolo fare lei poichè in servizio presso il vicino centro commerciale.

I poliziotti, non convinti dalla versione del 28enne, hanno rintracciato la donna, che ha confermato di essere la proprietaria dello scooter, ma ha anche aggiunto di non avere mai chiesto nulla all'uomo e, mostrandosi piuttosto agitata, si è confidata con i poliziotti rivelando una storia intrisa di violenza e di atti persecutori a cui da mesi sta soggiacendo: dal maggio scorso, quando la loro storia è finita proprio per il suo fare 'manesco', il 28enne ha cominciato a vessarla presentandosi sui luoghi di lavoro, pedinandola, minacciandola e anche aggredendola, tanto che la giovane, pochi giorni prima, si era recata pressi il commissariato San Fruttuoso e lo aveva denunciato per atti persecutori.

Gli agenti, dopo aver invitato la donna a recarsi in questura per formalizzare quanto avvenuto, hanno arrestato il 28enne per furto aggravato. È stato giudicato con rito direttissimo questa mattina.