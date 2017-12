Furto con spaccata in pieno giorno a Marassi

Sono arrivati in sella a due scooter e si sono accaniti contro la vetrina di un compra oro fino a infrangerla. È successo intorno alle 14 di mercoledì 27 dicembre 2017 in corso De Stefanis a Marassi. Un passante ha notato la scena e ha telefonato alla polizia.

I due ladri, vistisi scoperti, hanno arraffato il possibile e si sono dati alla fuga con gli scooter. Una volta sul posto gli agenti hanno avvisato il titolare dell'attività e ascoltato il racconto di alcuni testimoni. Pare nessuno sia riuscito a prendere la targa dei due mezzi, anche se avrebbe potuto servire a poco visto la probabile provenienza furtiva dei due mezzi.

La polizia non ha trovato nei pressi del negozio alcun oggetto con cui possa essere stata spaccata la vetrina, segno che i ladri si sono portati via il mattone o la mazza, usata per il colpo. Il titolare del compra oro non ha saputo quantificare il valore del maltolto, riservandosi di presentare successivamente denuncia in commissariato.

I due ladri hanno agito con in testa i caschi da moto ma qualche elemento utile alla loro identificazione potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere del compra oro. Negli ultimi giorni, spiega la polizia, fra tentati e consumati si registrano sei o sette interventi al giorno. Nessun quartiere viene risparmiato. Sono in corso indagini per furti in uno studio legale alla Foce e appartamenti in corso Perrone, via Fratelli Canale a Borgoratti, Sturla e via Rodi ad Albaro, solo per parlare degli ultimi colpi.