Furto accanto al carcere, tre giovani in manette

Ladri in azione questa notte nei pressi del carcere di Marassi. A dare l'allarme intorno alle 3.45 è stato un agente della polizia penitenziaria, che aveva appena terminato il giro di sentinella delle mura cercerarie. L'uomo ha raccontato al 112 di aver visto tre persone scavalcare una ringhiera.

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha sorpreso i tre ladri all'interno di alcuni box, mentre infilavano tutto quello che riuscivano all'interno di alcuni borsoni.

In manette sono finiti due giovani di origini ecuadoriane e un peruviano. Per tutti domani è in programma il processo con rito direttissimo.