Ladri sorpresi a rubare in appartamento, inseguimento per le vie di Marassi

Dopo l’episodio di via Sapeto, ancora ladri sorpresi a rubare in casa e bloccati anche grazie all’allarme lanciato dai residenti. Questa volta è successo a Marassi, e dei due malviventi uno è stato fermato dalla polizia.

Tutto è successo poco dopo le 19 in via Giglioli, dove due persone hanno provato a introdursi in un appartamento del civico 104 passando attraverso il giardino. A notarli è stato un vicino di casa che ha sentito alcuni rumori sospetti e, ricordandosi di un precedente tentativo di furto, non ha esitato a chiamare il 112. Sul posto è arrivata una prima volante inviata dalla questura: gli agenti sono passati dal giardino del vicino per raggiungere quello da cui provenivano i rumori e hanno notato i due ladri, che hanno subito mollato gli attrezzi e sono scappati verso la vicina boscaglia.

I poliziotti sono quindi stati raggiunti da altre volanti, che li hanno affiancati mentre loro si lanciavano all'inseguimento a piedi. Alla fine uno dei due, un 26enne di origini albanesi, è stato fermato, mentre il complice, che si è diretto verso il Biscione, è riuscito a far perdere le sue tracce. Il 26enne, che ha anche ferito un agente alla gamba nel tentativo di fuggire, è stato arrestato con l'accusa di rapina in concorso.