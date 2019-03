Detenuto s'impicca con le lenzuola, salvato dagli agenti penitenziari

«Ancora una volta, il tempestivo ed efficace intervento della Polizia Penitenziaria ha impedito che la già lunga scia di morti per suicidio in cella potesse allungarsi». È quanto dichiara Fabio Pagani, segretario regionale della Uil Pa Penitenziari.

«Intorno alle 13 di giovedì 14 marzo 2019 a Marassi un detenuto magrebino, ristretto nel centro clinico al primo piano, è stato salvato in extremis dal soffocamento per impiccagione - racconta Pagani -. Il detenuto, già sottoposto a grande sorveglianza, ha tentato di impiccarsi con una corda ricavata dalle lenzuola del letto, legata alle sbarre della finestra della camera. L'uomo è stato salvato dagli agenti della Penitenziaria, mentre erano già evidenti i primi segni del soffocamento».

«A Marassi sono presenti 700 detenuti, a fronte di una capienza massima di circa 450 - denuncia il segretario regionale -. La Polizia penitenziaria continua a salvare vite, ad essere oggetto di aggressioni e messa nelle condizioni di non poter incidere a salvaguardare i livelli di sicurezza. Ma grazie all'impegno, alla dedizione, alla professionalità i baschi blu continuano a salvare vite umane e a garantire la sicurezza dell'Istituto, sperando che il ministro sia attento a percepire l'urgenza e la necessità di procedere alle assunzioni nella Polizia penitenziaria, i cui organici registrano vacanze per circa seimila unità, oltre alle criticità strutturali delle strutture penitenzirie e della carenza dei fondi per mezzi, missioni e carburante».