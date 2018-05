Marassi, detenuti incendiano la cella e si barricano dentro

Ieri sera, giovedì 3 maggio 2018 intorno alle 22.00 quattro detenuti italiani del carcere di Marassi hanno prima dato fuoco ai suppellettili della loro cella, poi si sono barricati all'interno impugnando i piedi dei tavolini. Una protesta che ha causato disagi all'interno del carcere genovese come denunciato dal segretario regionale della Uilpa Fabio Pagani.

Due ore di follia

«Attimi di follia all'interno del carcere - ha raccontato Pagani - visto che l'incendio ha sprigionato un fumo molto denso. Spegnere le fiamme e fermare i quattro detenuti non è stato semplice per il personale di servizio. Complessivamente ci sono volute almeno due ore per fare tornare la situazione alla normalità, penso che questo episodio meriti una condanna esemplare mentre ai poliziotti intervenuti in maniera tempestiva e professionale va tutta la nostra stima».

La Uilpa chiede risposte

Il segretario dell'Uilpa, poi, chiede garanzie e tutele anche al mondo politico: «Abbiamo fatto richieste precise ai vertici del Dap per capire come procedere per garantire l'incolumità e quali disposizioni utili a prevenire gli eventi critici si possano adottare dato che intervenire come si sta facendo senza competenza e cognizione di causa può essere pericoloso. Al Dap evidentemente sottovalutano il problema o ritengono che tra i compiti istituzionali della Polizia Penitenziaria siano comprese anche le violenze e le aggressioni da parte dei detenuti - sottolinea ironicamente Pagani - ed è per questo motivo che rivolgiamo un appello alla politica. Serve un governo, uno Stato che si rispetti non può permettere che i propri rappresentanti vengano maltrattati in questo modo».