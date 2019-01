Deve scontare quattro anni per droga e violenza sessuale, arrestato

Nella mattinata di mercoledì 23 gennaio 2019 i carabinieri del Nucleo Investigativo, a seguito a un ordine di carcerazione, emesso dal tribunale di Genova, hanno arrestato M. M. di 43 anni, gravato di pregiudizi di polizia, originario del capoluogo lombardo ma abitante in via del Piano a Marassi.

L'uomo ha in pendenza una pena detentiva di 4 anni, 2 mesi e 10 dieci di reclusione poiché ritenuto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, violenza sessuale, ricettazione, violazione leggi sulle armi e tentato furto, commessi a Genova e in altre provincie del nord Italia tra il 2006 e 2015.

A Chiavari i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un napoletano di 46 anni, gravato di numerosi pregiudizi di polizia, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari presso una comunità, in esecuzione di ordinanza di carcerazione con contestuale sospensione e disposizione della detenzione agli arresti domiciliari, poiché deve scontare una pena di 7 mesi e 14 giorni di reclusione per reati contro la persona e il patrimonio, nonchè per associazione a delinquere, spaccio e altro.

Dopo le formalità di rito il 43enne è stato trasferito nel carcere di Marassi, mentre il 46enne è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove sconterà la detenzione agli arresti domiciliari.