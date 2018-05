Marassi: ventenne trovato ancora in possesso di droga

Un genovese di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, gravato di pregiudizi di polizia per reati contro la persona e in materia di stupefacenti, attualmente sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata con l'obbligo di permanenza presso la propria abitazione dalle ore 21 alle ore 6, ieri nel tardo pomeriggio, mentre si trovava in piazzale Marassi, è stato fermato per un controllo e trovato in possesso di una modica quantità di hashish nascosta nella tasca del giubbotto.

Poco dopo, i militari hanno perquisito l'abitazione del giovane sita nelle vicinanze, rinvenendo all'interno altri 50 grammi circa della stessa sostanza, 1,50 grammi di marijuana e diverso materiale per il taglio e il confezionamento, il tutto sequestrato.

Questa mattina il giovane è stato processato con rito direttissimo.