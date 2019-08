Scarcerato da una settimana, ricomincia a rubare

Uscito da poco più di una settimana dal carcere di Marassi, è stato sorpreso di nuovo a rubare. È successo intorno alle 17 di domenica 18 agosto 2019. Protagonista della vicenda un peruviano di 23 anni. Ddopo aver fatto scattare le barriere antitaccheggio della Dechatlon di Marassi, il 23enne è stato immediatamente bloccato dalla vigilanza, che ha richiesto l'intervento della polizia.

Ormai alle strette, il giovane ha riconsegnato tutto ciò che aveva nascosto nello zaino: alcuni capi di abbigliamento e una confezione danneggiata di ricetrasmittenti, per un valore di 185 euro.

A quel punto il 23enne, pregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per furto aggravato. Questa mattina verrà nuovamente processato per direttissima.