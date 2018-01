Detenuto colpisce un agente con pugni e schiaffi

Questa mattina alle ore 10.15 circa, un detenuto ventisettenne, di nazionalità colombiana, ristretto alla sesta sezione del carcere di Marassi, senza alcuna apparente valida motivazione, ha sferrato violenti schiaffi e pugni in faccia all'agente di servizio in sezione.

L'agente si è visto costretto a sottoporsi a cure mediche presso il pronto soccorso. La notizia giunge da Leo Beneduci, segretario generale Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), che aggiunge: «a rimetterci è soltanto la polizia penitenziaria, unico baluardo della legalità nelle carceri, che come sempre paga un prezzo altissimo in termini di aggressioni e situazioni pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza penitenziaria».

Prosegue Beneduci: «soltanto abnegazione spirito di sacrificio ed elevatissima professionalità sopperiscono alle mancanze funzionali, oltre che strutturali, di una amministrazione penitenziaria alla deriva».